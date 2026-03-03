Сборная Украины по футболу проиграла со счетом 1:6 в первом туре квалификации на чемпионат мира-2027 среди женщин. Видео

Женская сборная Украины по футболу начала отбор на чемпионат мира-2027 с крупного поражения от команды Англии. В первом туре квалификационной группы подопечные Ии Андрущак уступили со счетом 1:6.

Видео дня

Украинки провели первый тайм без пропущенных мячей, однако после перерыва англичанки дважды забили: дубль оформила Алессия Руссо. Единственный гол сборной Украины на 58-й минуте забила Яна Калинина после розыгрыша стандартного положения.

Минимальный разрыв в счете сохранялся недолго. На 64-й минуте женская сборная Англии по футболу реализовала пенальти и восстановила преимущество в два мяча. В концовке матча англичанки забили еще трижды: отличились Лорен Хемп, Никола Парк и Фран Уильямс.

Кроме Англии, в группе А3 выступают женская сборная Испании по футболу и женская сборная Исландии по футболу. Английская команда набрала 3 очка и возглавила таблицу после первого тура, Украина занимает последнее место.

Отбор к чемпионату мира по футболу среди женщин 2027 года проходит в три этапа. Прямые путевки получают победители четырех групп дивизиона A, еще семь мест распределят через плей-офф. Следующий матч женская сборная Украины по футболу проведет 7 марта против женской сборной Испании по футболу.

