Сборная Украины по футболу добыла феерическую победу, забив три гола за четыре минуты в квалификации Евро-2025 U-17

Юношеская сборная Украины по футболу во втором туре квалификационного раунде Евро-2025 U-17 обыграла команду Казахстана. Номинально домашняя встреча между игроками не старше 2008 года рождения на арене "Кервегштадион" в бельгийском Эйпене завершилась со счетом 3:0.

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В первой половине подопечные Юрия Мороза владели территориальным и игровым преимуществом, которое никак не удавалось воплотить в забитые мячи. Все изменилось на 69-й минуте второго тайма.

Сперва Иван Андрейко точным ударом открыл счет, а спустя 3 минуты Арсен Залипка не без помощи рикошета ударом со штрафного удвоил преимущество.

Казахстан развел мяч с центра поля, отдав длинную передачу. Ее перехватил Артем Зубрий. 16-летний нападающий совершил великолепный сольный рывок, попутно обыграв четверых защитников, и отдал идеальную передачу на Мухаммада Джурабаева. Тот точным выстрелом оформил разгром.

Свой следующий матч по квалификации Евро-2025 (U-17) сборная Украины проведет 15 октября против команды Бельгии.

Украина (U-17) - Казахстан (U-17) - 3:0 (0:0)

Голы: Андрейко (69), Залипко (72), Джурабаев (73).

Украина (U-17) : Хадасевич, Мельник (Соломон, 46), Милокост (Ткаченко, 46), Онищук, Залипко, Люсин, Петровский, Кутя (Джурабаев, 61), Андрейко (Шишкевич, 81), Зудин, Зубрий (Меншиков, 81).

Предупреждены: Кенесбеков (13), Нурболат (61).

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября юношеская сборная Украины по футболу с победы стартовала в первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17. Команда, собранная из игроков не старше 2008 года рождения, на стадионе "Сегека-Арена" в бельгийском Генке со счетом 4:2 обыграла команду Косово.

Во второй раунд отбора выйдут по две лучшие команды каждой группы. После этого 28 участников весной 2025 года в семи группах Лиги А будут бороться за семь путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании. Сборная хозяев получила пропуск на форум автоматически, хотя примет участие в квалификации.

Остальные команды во втором раунде будут выступать в Лиге В и будут бороться за места в Лиге А первого отборочного этапа Евро-2027 (U-19).

Добавим, что Евро-2025 (U-17) станет для представителей УЕФА отбором на чемпионат мира 2025 года в категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.

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