Сборная Украины по баскетболу сыграла первый контрольный матч перед отборочными играми на ЧМ-2027

Мужская сборная Украины провела первый контрольный матч в рамках подготовки к матчу второго этапа отбора на ЧМ-2027. В литовском Кедайняй украинцы уступили американской университетской команде "Аризона Уайлдкэтс" со счётом 85:107.

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Стоит отметить, что командой руководил Сергей Гладир (Айнарс Багатскис присоединится к сборной после этого матча), также не играли Святослав Михайлюк и Макс Шульга.

С первых минут, пока наши ребята входили в игру, "Аризона Уайлдкэтс" "понеслась" вперед и обеспечила себе преимущество 18:6. В дальнейшем украинцы выровняли ход игры, но всё равно именно американская команда контролировала ход поединка.

Играя быстрее, агрессивнее, регулярно выигрывая борьбу под кольцом и часто попадая сложные броски, в том числе из-за дуги, "Аризона Уайлдкэтс" удерживала двузначное преимущество. При этом у Украины также были хорошие моменты, и за первую половину наша команда набрала 44 очка, но и пропустила 61.

После большого перерыва ход игры не изменился, даже когда тренеры стали активнее применять ротацию — "Аризона Уайлдкэтс" в итоге набрала более 100 очков, а в нашей команде игровое время получили все 14 игроков.

Самыми результативными в нашей команде стали Александр Ковляр и Иван Ткаченко с 16 очками в активе.

Далее 23 августа украинская сборная сыграет второй контрольный матч, в котором встретится со сборной Латвии. Игра состоится на Xiaomi Arena в 19:00.

В рамках квалификации ЧМ-2027 национальная сборная Украины сыграет в Риге 28 августа против Греции (билеты здесь) и на выезде 31 августа против Черногории.

Контрольный матч. Литва, Kėdainiai Arena

Украина — Аризона Уайлдкэтс 85:107 (24:33, 20:28, 24:19, 18:27)

Украина: Ковляр 16, Ткаченко 16, Бобров 9 + 6 подборов, Кобзистый 6, Скапинцев 3 — стартовый состав; Кличко 8, Войналович 8, Ковалев 5, Лукашов 4 + 5 передач, Шелист 4, Новицкий 3, Тиртишник 2, Сушкин 1 + 4 передачи.