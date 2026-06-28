Сборная Украины по баскетболу победила Литву в товарищеском матче

Сборная Украины по баскетболу успешно провела второй контрольный матч в рамках подготовки к отборочным играм ЧМ-2027 против Грузии и Дании. На выезде подопечные Айнарса Багатскиса обыграли сборную Литвы со счётом 96:92.

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Украинская команда довольно амбициозно начала матч: пропустив мяч от Тубелиса, "сине-желтые" ответили точным трехочковым от Ивана Ткаченко. Впрочем, после раскачки в начале матча, в середине первой четверти Литва ушла в отрыв – 22:14 на табло придало хозяевам психологическое преимущество. Однако сборная Украины смогла сократить отставание: на первый перерыв команды ушли при счете 27:23 в пользу Литвы.

В начале второй десятиминутки Литва снова ушла в отрыв, получив преимущество в 9 очков (34:25). Однако два подряд трехочковых от Михайлюка вернули Украину в игру. При счёте 39:38 команды ушли на тайм-аут, но сборная Украины сначала смогла догнать соперника, а затем и обогнать его — Тиртишник поразил кольцо с дальней дистанции, установив счёт 51:50. В итоге до большого перерыва команды играли "на качелях" и завершили первую половину со счётом 55:55.

В третьей четверти сборной Украины пришлось сдерживать давление соперника. После тайм-аута в середине четверти наша команда совершила рывок 9:2 и получила шестиочковое преимущество (74:68). Лей-ап от Ткаченко на последней секунде позволил украинской команде уйти на последний перерыв при счёте 77:74.

Заключительная десятихвилинка заставила всех понервничать: несмотря на результативность украинской атаки, Литва не сдавалась даже при счете 75:84. Но и команде Айнарса Багатскиса удержать преимущество в 9 очков не удалось: рывок 9:0 от литовцев вернул интригу в последние минуты матча. И всё же сборная Украины сумела активизироваться и в защите, и в нападении, и довела дело до победы: Ковляр зарабатывал на себе фолы и удачно реализовывал штрафные броски, а в решающие секунды Андрей Войналович выиграл подбор после промаха Браздейкиса со штрафной линии, заработал на себе фол и реализовал оба штрафных броска. Времени на спасение у Литвы уже не осталось: 96:92 в пользу Украины.

Следующий матч национальная сборная проведет 2 июля против сборной Грузии в Риге.

Контрольный матч

Литва – Украина 92:96 (27:23, 28:32, 19:22, 18:19)

Литва: Саргюнас 2, Якучонис 12 + 10 передач, Бузелис 9 + 6 подборов, Тубелис 28 + 8 подборов + 3 передачи, Валанчюнас 16 + 13 подборов – стартовый состав; Браздейкис 6 + 4 подбора + 4 передачи, Блажевич 9 + 3 подбора, Нормантас 8, Радзевичус 2, Величка 0.

Украина: Ковляр 23 + 8 подборов + 3 передачи, Ткаченко 10, Бобров 2 + 5 подборов + 3 передачи, Михайлюк 26 + 4 перехвата, Скапинцев 6 + 8 подборов + 4 передачи – стартовый состав; Войналович 11 + 3 подбора, Кобзистый 9 + 3 подбора, Лукашов 2 + 4 передачи, Тиртишник 3, Кличко 2, Сипало 2, Ковалев 0, Шелист 0.