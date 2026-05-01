Сборная России по футболу опозорилась в матче с Египтом. Видео

Сборная России проиграла Египту в товарищеском матче в Каире, нанеся всего один удар в створ ворот за всю игру. Команда Валерия Карпина уступила 0:1 даже несмотря на отсутствие у соперника Мохамеда Салаха.

Единственный мяч на 65-й минуте забил нападающий египтян Мостафа Зико, который головой замкнул подачу Мохамеда Хани. Российская команда за весь матч пробила по воротам восемь раз и владела мячом 47% времени, тогда как хозяева нанесли 11 ударов, четыре из которых пришлись в створ.

Первый тайм получился крайне закрытым. Команды не нанесли ни одного удара в створ, а самый опасный момент возник у Омара Мармуша, который пробил рядом со штангой. После перерыва россияне создали единственный по-настоящему опасный эпизод: Иван Сергеев пробил из вратарской площади, однако счет открыт не был.

После этого инициативой снова завладел Египет. На 65-й минуте Зико вывел хозяев вперед, а в концовке египтяне были ближе ко второму голу, чем россияне к ответному мячу.

После игры Карпин объяснил неудачу состоянием поля и адаптацией команды к условиям матча.

"Все проблемы были от поля. Привыкали к нему, привыкали к мячу. Это приводило к потерям. Первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра. После 60-й минуты чуть подсели, прессинг не получался. И в атаке хотелось бы создавать больше", – сказал тренер.

Перед встречей Карпин также признал проблемы с настроем футболистов.

"Отказов прям нет. Но, как правило, поднывания были, да. Чего греха таить. Я это понимаю. Все футболисты поехали в отпуск, а мне надо тренироваться и играть", – заявил наставник сборной России.

Поражение стало вторым для российской команды за время международного бана. В последних пяти матчах сборная России одержала лишь одну победу, а в трех из четырех последних игр не смогла забить ни одного гола.

