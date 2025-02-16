Сборная Канада избила хоккеистов США в грандиозном побоище в первые 9 секунд матча на Турнире четырех наций. Видео

Матч второго тура группового этапа Турнира четырех наций по хоккею между США и Канадой завершился победой американцев со счетом 3:1. Однако главный эпизод встречи произошел сразу после стартового вбрасывания – в первые девять секунд матча вспыхнули сразу три драки.

Видео дня

Еще до начала игры напряжение было ощутимо. На вбрасывании оказались не центральные нападающие, а вингеры – Мэттью Ткачак и Брэндон Хэйгл, которым шайба явно была не нужна.

После формального розыгрыша Ткачак тут же сбросил краги, запуская череду силовых выяснений отношений.

Позже Брэди Ткачак признался, что игроки заранее обсуждали такую возможность в чате с канадцами. "Мы были в Монреале, и это должно было стать нашим временем", – объяснил Мэттью. Брэди не остался в стороне – вскоре после начала игры он вступил в бой с Сэмом Беннеттом, а затем на льду сцепились Джей Ти Миллер и Колтон Парайко.

"Эта энергия передалась всем. После третьей драки арена буквально задрожала", – признался Ткачак-младший.

Дополнительный накал страстям добавило то, что перед игрой болельщики в Монреале освистали гимн США. Это уже происходило ранее на матче с Финляндией, несмотря на просьбы диктора проявить уважение к сопернику.

На игре присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который позже опубликовал видео с подписью: "Настоящий север, сильный и свободный".

Канада – США – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Дата проведения

16 февраля, 04.00, "Centre Bell"

Онлайн матча Видео

1:0 – 5 Макдэвид (Биннингтон, Даути)

1:1 – 10 Генцел (Веренски, Айкел)

1:2 – 33 Ларкин (Болди)

1:3 – 58 Генцел (Фэйбер, Ларкин)

Вратари: Биннингтон 20/22 – Хеллибак 25/26.

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