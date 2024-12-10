Самому дорогому вратарю в истории ПСЖ присудили делиться зарплатой с россиянкой

Российский голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов окончательно проиграл один из судов по алиментам. Таким образом, 25-летний футболист сборной России будет обязан ежемесячно выплачивать бывшей супруге Анастасии 25% дохода на содержание их дочери.

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Решение о задолженности Сафонова по алиментам в размере 60 млн рублей (~$600 000) будет принято позднее.

"Второй кассационный суд общей юриспруденции оставил без изменения решение Никулинского суда города Москвы и апелляционное определение Московского городского суда. Тем самым судьи подтвердили, что в России реально действует политика президента по защите государством прав и интересов детей и что приоритетным является взыскание алиментов по статье 81 СК РФ в долевом размере", – приводит ТАСС слова бывшей жены Сафонова со ссылкой на адвоката.

Как сообщал OBOZ.UA, парижский клуб приобрел вратаря у "Краснодара" за 20 миллионов евро в июне этого года. Сафонов стал самым дорогим голкипером в истории ПСЖ.

До этого рекорд принадлежал Кейлору Навасу, за которого французская команда в 2019 году заплатила "Реалу" 15 миллионов евро.

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