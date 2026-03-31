Самой сексуальной ведущей Бразилии пришлось бить президентский пенальти в Кингс Лиге. Видео

Известная бразильская ведущая Ниви Эстефан приняла участие в матче медиафутбольной лиги Kings League Brazil, основанной Жераром Пике. 34-летняя Ниви в ключевой момент встречи не забила президентский пенальти, что в итоге повлияло на итоговый результат.

Видео дня

Эстефан, которая является президентом Nyvelados FC, не реализовала 11-метровый удар при счете 4:4 в игре против Dendele FC, за которую выступают блогеры Paulinho o Loko и LuquEt4. Ведущая пробила носком и попала в штангу.

Матч завершился поражением Nyvelados FC со счетом 5:6. Команда проиграла все четыре встречи сезона и занимает последнее место в турнирной таблице.

Ниви Эстефан работает ведущей игровых турниров и киберспортивных событий с 2013 года. Она неоднократно признавалась лучшей киберспортивной ведущей в Латинской Америке.

В свое время сотрудничала с крупнейшей бразильской телесетью Rede Globo, где вела игровую рубрику "Start" в программе Esporte Espetacular. Также была репортером в 20-м сезоне реалити-шоу Big Brother Brasil.

Имеет более 2,1 миллиона подписчиков в Instagram и активно ведет YouTube-канал. Является официальным представителем таких брендов, как Acer (Predator) и PlayStation в Бразилии.

В течение длительного времени была в отношениях с известным бразильским блогером Фелипе Кастаньяри, однако они разошлись в конце 2023 года.

По состоянию на март 2026 года Нивы продолжает активно развивать свою команду Nyvelados FC и является одной из самых влиятельных фигур в бразильской гейминг-индустрии.

В 2016 году по версии популярного бразильского журнала VIP Ниви заняла 3-е место в списке "100 самых сексуальных женщин мира", уступив лишь актрисам Марине Руй Барбозе и Деми Ловато.

Она была звездой обложки бразильского Playboy (выпуск за октябрь 2016 года). Это был один из самых обсуждаемых выпусков того года, что закрепило за ней статус секс-символа в Бразилии.

В среде геймеров и киберспортсменов ее часто называют "Музой киберспорта" , что в бразильской культуре является синонимом сочетания красоты и профессионализма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!