'С учетом того, что происходит в Украине...' Внук Мохаммеда Али высказался об Усике

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) добился невероятных результатов в боксе и уже может считаться легендой этого вида спорта. Наш соотечественник несмотря на то, что значительно проигрывает в физических данных и силе многим представителям королевского дивизиона, сумел выиграть о топовых соперников.

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Такое мнение в интервью Sky Sports выразил Нико Али Уолш – внук легендарного Мохаммеда Али, которого Усик считает своим кумиром и №1 в истории бокса. По словам американца, наш соотечественник очень схож с его дедом, так как в буквальном смысле ведет за собой целый народ в трудно для его страны время.

"Усик очень талантливый супертяж. Мой дедушка тоже был ростом 6 футов 3 дюйма (190 см). Боксеры в супертяжелом весе сейчас имеют рост от 6 футов 5 дюймов до 6 футов 9 дюймов (195-205 см). Так что, учитывая то, что он делает, проигрывая в росте, я бы определенно считал его легендой. С учетом того, что происходит в Украине, Усик является лучиком света для людей в его стране. Очевидно, что в настоящее время его страна сталкивается с другими обстоятельствами и другими вещами. Но по-своему он делает что-то очень похожее, что и мой дед", – сказал Али-младший.

Отметим, что легендарный боксер выступал против войны Вьетнаме и даже отказался проходить службу в американской армии. За это он был дисквалифицирован и лишен поясов. Во время вынужденного простоя Мохаммед Али ездил по университетам, где выступал с антивоенными речами.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик раскритиковал идею многих политиков о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради завершения войны и призвал остановить агрессию России.

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