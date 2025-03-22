С биатлонисткой сборной Украины случилось неприятное происшествие в гонке Кубка мира. Видео

Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима упала в гонке преследования на 9-м этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене. Неприятный инцидент случился с 34-летней киевлянки после третьей стрельбы.

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Уходя с огневого рубежа Юлия не заметила француженку Жюстин Бреза-Буше и наехала ей на лыжу. После этого Джиму развернуло и она зарылась в снег.

Стоит отметить, что это падение не сильно повлияло на итоговый результат. Юлия Джима отработала все четыре стрельбы без промахов, но недостаточная скорость не позволила ей подняться выше 31-го места.

Еще одна биатлонистка сборной Украины Олена Городна стартовала 15-й, но допустила четыре промаха и завершила гонку 44-й.

Основное противостояние в пасьюте развернулось между француженками Лу Жанмонно и Жульей Симон. Жанмонно с самого начала находилась в выгодной позиции и уверенно шла к победе, особенно после того, как ее главные соперницы Пройсс и Симон допустили ошибки на огневых рубежах. В итоге Лу первой пересекла финишную черту, обеспечив себе титул в дисциплине. Второй стала шведка Эльвира Эберг, третье место заняла Лена Хекки Гросс.

23 марта в Холменколлене пройдут последние гонки сезона, где решится судьба Большого хрустального глобуса. Пройсс уступает Жанмонно всего пять очков, и борьба обещает быть напряженной.

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