Международная федерация санного спорта (FIL) не допустила российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026 в итальянском Милане. На конгрессе организации представителям страны-агрессорки запретили участвовать в главном старте четырехлетия даже в нейтральном статусе.

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Об этом говорится на официальном сайте FIL. Отмечается, что 24 делегата конгресса проголосовали за продление отстранения российских спортсменов от международных турниров. Семь человек выступили против, а еще один функционер воздержался.

После этого конгресс FIL отказался и от разработки программы предоставления атлетам из РФ так называемого нейтрального статуса. Против нее выступили снова 24 делегата против восьми, поддержавших выступление представителей страны-агрессорки без флага и гимна.

Таким образом, россияне на выступят на Олимпийских играх в одиночных и парных соревнованиях. "Конгресс ясно обозначил свою позицию. Этот результат отражает нашу коллективную ответственность за поддержку честной и безопасной конкуренции. Мы полностью уважаем разнообразие взглядов в нашем сообществе, особенно со стороны наших спортсменов", – прокомментировал президента FIL Айнарс Фогелис.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России до Олимпиады-2026, заменив ее обидчиком Украины в отборе к Играм.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова со словами "у Украины одна цель – чтобы нас не было" пожаловалась в Международный олимпийский комитет (МОК).

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