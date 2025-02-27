Россия впервые добилась возвращения своего флага на чемпионате мира. Триколор подняли в Саудовской Аравии на этапе по ралли-рейдам

Чемпион "Дакара"-2017 Сергей Карякин сообщил, что российский флаг вновь появился на чемпионате мира по ралли-рейдам, который сейчас проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Это стало результатом переговоров между членом российского правительства Вячеславом Яриным и президентом Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммедом бен Сулайемом.

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34-летнй уроженец Свердловска пояснил, что встреча Ярина с Сулайемом была посвящена перспективам участия России и Свердловской области в этапах Кубка мира по ралли. Карякин отметил, что появление российского флага на соревнованиях — это результат этих переговоров и важный шаг в направлении возвращения России в крупные международные спортивные турниры.

В комментариях российские болельщики отмечают, что это событие сигнализирует о возможном восстановлении участия российских спортсменов в международных автоспортивных соревнованиях после перерыва, связанного с полномасштабном вторжением в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Международная федерация бодибилдинга (IFBB) разрешила российским спортсменам выступать на чемпионате Европы в Испании под флагом и гимнoм. Турнир пройдет в Санта-Сусанне с 30 апреля по 5 мая.

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