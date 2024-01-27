Российский теннисист-чемпион отказался выступать за РФ и сменил гражданство

Шестая ракетка России Александр Шевченко (№48 ATP) сменил спортивное гражданство. По словам 23-летнего уроженца Ростова-на-Дону уже со следующей недели он будет выступать за Казахстан.

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"Я очень этим горжусь и с нетерпением жду, когда выйду на корт и постараюсь подарить незабываемые моменты себе и стране", – написал Шевченко у себя в Instagram.

Шевченко с девяти лет проживает с матерью в Австрии. Также у него есть вид на жительство в Словакии.

В одиночном разряде Шевченко завоевал в общей сложности три титула серии "челленджер" (в 2022—2023 годах) и 4 титула серии "фьючерс" по состоянию на октябрь 2023 года.

В середине января 2024 года на турнире Большого шлема Australian Open, Шевченко в первом круге одиночного разряда проиграл опытному испанцу Хауме Мунару.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года чемпион России по велоспорту принял спортивное гражданство Узбекистана. 18-летний спортсмен выиграл в апреле 2022-го первенство России в группового горной гонке, а в августе – выиграл "золото" юниорского первенства страны в командной шоссейной гонке.

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