Российских непобедимых боксеров-чемпионов заставили смотреть на украинский флаг перед пресс-конференцией. Видео

Пресс-конференция между российским чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО) и его соотечественником, обладающим титулами WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО), началась с презентации особого пояса, который получит победитель мегафайта Усик – Фьюри. Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман принес его на мероприятие, вынудив российских бойцов лицезреть флаг Украины, в который был выкрашен один из элементов трофея.

Ведущие шоу во время трансляции в прямом эфири обратили внимание на происходящее у них за спиной.

"Маурисио сзади нас показывает пояс, который победитель, я верю, получит. Посмотрите на это, это первый Абсолютный пояс, который создан специально под этот бой. Он любит находить новые пояса, верно? Вон там флаг Украины, а вот флаг Великобритании", – отметил один из комментаторов.

Напомним, что 15 апреля о бое Бивол – Бетербиев было объявлено официально. Поединок состоится 1 июня 2024 года в Эр-Рияде, Саудовской Аравия.

33-летний Бивол свой последний бой провел в конце декабря, победив Линдона Артура, а 39-летний Бетербиев, имеющий и канадское гражданство, разбил Каллума Смита в середине января.

Отметим, что Сулейман летом этого года обещал не санкционировать бой за титул WBC из-за того, что Бивол россиянин, однако позже изменил свою позицию.

Бивол родился в Токмаке, поэтому на последних шоу его объявляли как "родившимся в Кыргызстане, который тренируется в США".

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