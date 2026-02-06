'Ривне' в третий раз в сезоне Суперлиги GGBET победило 'Старый Луцк'

БК "Ривне" одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET, одолев "Старый Луцк" со счетом 71:59.

Ривненчане завладели лидерством в первой четверти, во второй развили преимущество до двузначного и довели матч до уверенной победы. Максимальный отрыв победителей в этом матче достиг 14 очков.

Самым результативным игроком у победителей стал защитник "Ривне" Виталий Быков, у которого 22 очка (4/9 трехочковых), 5 подборов и 3 передачи (РЕ 18). У лучан 26 очков со скамейки запасных набрал Лоренцо Андерсон.

"Ривне" победило "Старый Луцк" в третий раз в сезоне, одержав 10 победу в 18 матче регулярного чемпионата. "Старый Луцк" с показателем 1-15 остается на последнем месте в лиге. 7 февраля лучане сыграют против "Киев-Баскета", а "Ривне" в этот же день будет противостоять хозяевам площадки "Прикарпартье-Говерле".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, "Манеж КФВ"

"Старый Луцк" – "Ровно" 59:71 (19:27, 19:19, 8:9, 13:16)

