'Ривне' в рекордном матче победило 'Киев-Баскет' в Суперлиге Favbet

В среду, 24 января, в чемпионате Украины по баскетболу проходят очередные поединки Суперлиги Favbet. В Черкассах БК "Ривне" победило "Киев-Баскет" 77:75.

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Баскетболист "Киев-Баскета" Павел Буренко отдал 13 передач, повторив рекорд сезона Суперлиги, который принадлежит Илайдже Джойнеру из "Ривного", он в октябре 2023-го также сделал 13 передач.

Обе команды живо начали поединок, действуя на высоких скоростях и завершая большинство своих атак из трехсекундной зоны соперника. В такой динамичной игре трудно было отдать предпочтение кому-то. В ходе стартовой четверти максимальный отрыв каждой из команд составлял всего 4 очка. Совершенно закономерно этот десятиминутный отрезок завершился вничью – 22:22.

В первые две минуты второй четверти игрокам Ривне удался мини-рывок 8:3. Подопечные Михаила Переверзия стали превосходить соперников в точности бросков по игре и количеству подборов. Перед большим перерывом команда из Ривне увеличила свой гандикап еще на один пункт – 44:38.

Киев-Баскет свой ответ в виде мини-рывка 5:0 дал на старте четверти N3. Столичный клуб допускал гораздо меньше потерь, чем Ривне, и совершал больше перехватов. Эти факторы также поспособствовали тому, что на последний перерыв команды ушли при равном счете (59:59).

В заключительной четверти в счете в большинстве своем вело Ривне. Однако за 25 секунд безумный трехочковый бросок реализовал защитник Киев-Баскета Лев Кошеватский, после чего отставание его команды сократилось до одного пункта. Через 10 секунд на линию штрафных бросков вышел игрок Ривне Алексей Соловьев и двумя попаданиями практически принес клубу 12 победу в чемпионате. У Киев-Баскета баланс побед и поражений теперь составляет 9-10.

У победителей самым результативным игроком стал Элайджа Джойнер – 20 очков. Результативный матч также провел Максим Мочалов – 18 очков.

В составе Киев-Баскета сегодня отличились Брентли Байнум (22 очка) и Вадим Заплотинский (20 очков + 9 подборов). Павел Буренко оформил дабл-дабл – 10 очков + 13 передач.

Суперлига. Регулярный чемпионат Черкассы,

Ривне — Киев-Баскет 77:75 (22:22, 22:16, 15:21, 18:16)

Ривне: Джойнер 20 + 6 подборов + 6 передач - 4 потери, Мочалов 18 + 8 подборов + 2 перехвата, Водолазский 8, Соловьев 6 + 7 подборов - 4 потери, Смит 6 + 2 блок-шота - старт, Тимощук 8 - 4 потери , Шепелев 6, Герасимчук 5, Чиж 0

Киев-Баскет: Байнум 22+5 перехватов – 4 потери, Заплотинский 20+9 подборов + 3 перехвата, Кошеватский 12+6 подборов – 5 потерь, Буренко 10+13 передач, Зайцев 6 — старт, Кисильчук 2, Юрченко 2, Стародуб .