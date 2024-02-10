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"Реал" разгромил "украинскую" "Жирону" в центральном матче чемпионата Испании. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,3 т.
'Реал' разгромил 'украинскую' 'Жирону' в центральном матче чемпионата Испании. Видео

Мадридский "Реал" в центральном матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу просто уничтожил "Жирону", за которую выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков. Поединок за лидерство в турнирной таблице Ла Лиги завершился со счетом 4:0.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел свой седьмой сухой поединок (из 12) за столичную команду в текущем сезоне в испанском первенстве.

"Реал" разгромил "украинскую" "Жирону" в центральном матче чемпионата Испании. Видео

Хозяева феерически начали встречу, распечатав ворота "Жироны" уже на 6-й минуте встречи. В дальнейшем на поле были фактически только футболисты "Реала".

Гости ничего не могли противопоставить ни в атаке, ни в обороне, пропустив в итоге 4 безответных гола.

На последних секундах "Реал" должен был делать счет 5:0, но удар Хоселу на последних секундах пришелся в штангу.

"Реал" разгромил "украинскую" "Жирону" в центральном матче чемпионата Испании. Видео

После этой победы королевский клуб набрал 61 очко и на 5 пунктов оторвался от "Жироны".

"Реал" разгромил "украинскую" "Жирону" в центральном матче чемпионата Испании. Видео

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