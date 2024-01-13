'Реал' хочет избавиться от конкурента голкипера сборной Украины после позора в Суперкубке Испании

Испанский "Реал" не хочет заключать полноценный контракт с голкипером Кепой Аррисабалагой, который арендован у "Челси", сообщает Evening Standard. 29-летний испанец, который является основным конкурентом украинского футболиста Андрея Лунина, допустил много позорных ошибок в полуфинале Суперкубка против земляков из "Атлетико".

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Официальные лица в Мадриде все меньше и меньше впечатлены Кепой, несмотря на то, что последний хочет остаться в Мадриде. Выступления испанского вратаря ставят под сомнение соглашение на постоянной основе.

"Челси" также не хочет возвращать дорогостоящего игрока. В обозримом будущем "синие" делают ставку на Роберта Санчеса и Джорджа Петровича.

Лондонский клуб приобрел Аррисабалагу за 71 миллион фунтов стерлингов. Он присоединился к команде в 2018 году, став самым дорогим вратарем в мире. Текущий контракт истекает через 12 месяцев. По договору Аррисабалага получает 180 000 фунтов в неделю.

В этом сезоне Аррисабалага в "Реале" пропустил 12 голов за 16 матчей. 7 поединков он отстоял на ноль.

Напомним, что 24-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018 года за 3,5 млн евро. С того времени выступал в арендах в "Леганесе", "Реале Вальядолид" и "Реале Овьедо".

В текущем сезоне после травмы основного голкипера "Реала" Кепы Арриссбалаги занял место в воротах, сыграв уже в 10 поединков. В пяти из них Андрей отстоял на ноль.

Анчелотти изначально хотел распределить игровое время во второй половине сезона между украинцем и его конкурентом, но в последний момент принял решение довериться Лунину.

Как сообщал OBOZ.UA, в СМИ появилась информация о том, что к Андрею Лунину проявляют интерес два клуба английской Премьер-лиги.

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