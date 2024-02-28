'Рассказал направо и налево': Милевский впервые ответил на вопрос, был ли он в коме, и раскритиковал Алиева

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский раскритиковал своего многолетнего партнера по команде Александра Алиева за разглашение информации о лечении от алкогольной зависимости. В частности, экс-нападающий сборной Украины считает глупыми заявления о друга о том, что он находился в коме.

Об этом Милевский рассказал во время прямого эфира на своей странице в социальной сети Instagram. Отвечая на вопрос, действительно ли он находился в коме, Артем подчеркнул, что хотел оставить эту информацию в тайне, но теперь вынужден ее раскрыть для общественности.

"Раз уже Алиев сказал всю эту историю в прессу... Я думаю, это глупый поступок с его стороны. Я не собирался об этом рассказывать. Это моя ситуация. О ней знали считанные люди. Но так как Алиев рассказал направо и налево, что я в коме, мне придется рассказать эту историю", – сказал Милевский.

Напомним, в сентябре минувшего года в сети появилось видео с экс-футболистом, которое шокировало болельщиков. Они потребовали от друзей срочно спасать Милевского. п П

Как сообщал OBOZ.UA, в январе к Артему Милевскому пришли с обыском сотрудники департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

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