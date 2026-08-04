Раскрыта неожиданная польза большой женской груди в спорте. Фотофакт

В женской веломногодневки "Тур де Франс" организаторы начали дополнительные проверки спортсменок перед гонкой с раздельным стартом. Причиной стали подозрения в использовании специальных накладок в области груди, которые способны улучшить аэродинамику и дать преимущество на дистанции.

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Международный союз велосипедистов (UCI) напомнил командам, что любые искусственные изменения формы тела для снижения сопротивления воздуха запрещены правилами. Комиссары уделили особое внимание возможным грудным накладкам и другим предметам под экипировкой, которые могут изменить обтекаемость спортсменки.

По данным The Guardian, инициатива проверок появилась после обращений некоторых команд, заметивших необычные изменения силуэта отдельных гонщиц перед соревнованиями с раздельным стартом. Спортивный директор команды AG Insurance-Soudal Стейн Стилс заявил, что подобные случаи привлекли его внимание еще на Олимпиаде-2024 в Париже.

"В прошлом году многие спортсменки полностью заполняли область груди льдом или другими предметами, чтобы увеличить объем. Это дает гораздо лучший аэродинамический эффект. Разница составляет всего несколько ватт, но в гонке с раздельным стартом несколько ватт имеют большое значение", - сказал Стилс.

Профессор аэродинамики Университета Хериот-Уотт Берт Блокен подтвердил, что подобные конструкции действительно способны влиять на результат. По его словам, изменение воздушного потока вокруг тела уменьшает аэродинамическое сопротивление и помогает экономить энергию. Эксперт отметил, что на дистанции 20-30 километров преимущество может достигать примерно 0,78 секунды на каждый километр.

Несколько представителей команд и известных велогонщиц поддержали проверки, подчеркнув необходимость соблюдения единых правил. При этом решение UCI вызвало дискуссию после того, как аналогичные проверки не проводились во время мужской гонки "Тур де Франс".

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