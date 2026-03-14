Пятов дал совет Реброву, кого надо 'обязательно' вызвать в сборную Украины на матч против Швеции. Видео

Легендарный голкипер "Шахтера" Андрей Пятов порекомендовал тренеру сборной Украины Сергею Ребров "обязательно вызвать в национальную команду Матвея Пономаренко", который демонстрирует стабильную результативность и готовность играть на высоком уровне. Совет прозвучал на фоне серии из шести матчей, в которых 20-летний нападающий "Динамо" регулярно забивал и показывал боевой настрой.

По словам Пятова, игрок показывает себя в каждой игре и подтверждает желание выступать за национальную команду, регулярно забивая. Он отметил, что для форварда главное — забивать, и это особенно важно перед матчем со Швецией, где могут понадобиться замены для использования физической мощи против габаритных защитников соперника.

Пятов провел аналогию с Евгением Довбиком, который на Евро-2020 также выходил на замену и забивал решающие голы. "Может он выйдет на замену и забьёт тот гол, станет тем Довбиком, который раскрылся на Евро", — отметил Пятов.

Он добавил, что по стилю и ментальности рассматриваемый игрок отличается от Евгения Селизнёва: тот более технический и мягкий, схожесть может быть лишь в физической фактуре. Пятов пожелал форварду дальнейшего развития бомбардирских навыков как в чемпионате Украины, так и в сборной.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 марта Украина в полуфинале плей-офф отборочного турнира на ЧМ-2026 встретится со сборной Швеции.

Победитель этой пары 31 марта сыграет с сильнейшим в противостоянии Польша — Албания. В случае успеха в игре со шведами команда Сергея Реброва также в Валенсии проведет финальный матч плей-офф. Победитель получит путевку в финальный турнир чемпионата мира по футболу.

