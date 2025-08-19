'Пусть не забывает встречу Путина с Трампом': легенда мирового спорта разгневал чемпионку ОИ из РФ

Олимпийская чемпионка Светлана Журова нелепо раскритиковала легендарного чешского хоккеиста Доминика Гашека, который назвал позором встречу американского президента Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Депутат Государственной думы добавила, что глава страны-агрессора справедливо удостоился почестей и перед ним "расстелили красную дорожку мира".

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Путина выдала бред о том, что своей критикой Гашек выступает против окончания войны в Украине, а также является "инструментом в информационной войне" против России.

"Пусть Гашек не забывает встречу Путина с Трампом. Можно посчитать, что перед Путиным расстелили красную дорожку мира. Гашек разве против мира? Если против, тогда такие оценки давать неправильно. Он, думаю, никогда не успокоится и будет продолжать свою русофобскую линию даже после окончания СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине. – Ред.). Может, чуть сменит риторику. Да его уже забудут журналисты. Гашек – это просто инструмент в информационной войне сейчас против нашей страны", – сказала Журова.

До этого Гашек сравнил саммит на Аляске с Мюнхенским сговором в 1938 году. Кроме того, он назвал Трампа предателем из-за того, как тот себя вел на встрече с Путиным, перед которым американские военные расстелили красную дорожку.

Как сообщал OBOZ.UA, самая титулованная украинская спортсменка в истории Олимпийских игр Ольга Харлан пришла в ужас от встречи Трампа и Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!