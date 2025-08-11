УкраїнськаУКР
русскийРУС

Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций Суперкубка УЕФА

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,5 т.
Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций Суперкубка УЕФА

Победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" и триумфатор Лиги Европы английский "Тоттенхэм" в среду, 13 августа, разыграют первый евротрофей сезона. Команды сойдутся в битве за юбилейный 50-й Суперкубок Европы, а матч станет первым для украинца Ильи Забарного в команде из Парижа.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Фриули" в итальянском Удине. Стартовый свисток арбитра Жоау Пиньейру из Португалии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций Суперкубка УЕФА
Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций Суперкубка УЕФА

Украинские любители футбола смогут следить за противостоянием благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Фриули состоится на канале "Megogo Футбол 1". Показ по традиции будет сопровождать аналитическая студия с участием комментаторов игры.

Ни одна из команд еще не выигрывала Суперкубок в своей истории. При этом у ПСЖ был шанс взять трофей в 1997 году, но тогда парижане с треском проиграли итальянскому "Ювентусу" – 1:6 дома и 1:3 на выезде.

Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций Суперкубка УЕФА
Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций Суперкубка УЕФА

Напомним, что накануне Суперкубка ПСЖ окончательно закрыл трансфер Забарного из английского "Борнмута". Нашего футболиста оценили в 67 миллионов евро, а его зарплата составит 4,5 млн в год.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" отказалось пересматривать условия прежнего соглашения с "Борнмутом" и не пошло на уступки по снижению процента от будущего трансфера Ильи Забарного. "Бело-синие" должны получить от перехода своего воспитанника в ПСЖ около 17 млн евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!