Где смотреть дебют Забарного за ПСЖ. Расписание трансляций Суперкубка УЕФА

Победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" и триумфатор Лиги Европы английский "Тоттенхэм" в среду, 13 августа, разыграют первый евротрофей сезона. Команды сойдутся в битве за юбилейный 50-й Суперкубок Европы, а матч станет первым для украинца Ильи Забарного в команде из Парижа.

Встречу принимает стадион "Фриули" в итальянском Удине. Стартовый свисток арбитра Жоау Пиньейру из Португалии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за противостоянием благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Фриули состоится на канале "Megogo Футбол 1". Показ по традиции будет сопровождать аналитическая студия с участием комментаторов игры.

Ни одна из команд еще не выигрывала Суперкубок в своей истории. При этом у ПСЖ был шанс взять трофей в 1997 году, но тогда парижане с треском проиграли итальянскому "Ювентусу" – 1:6 дома и 1:3 на выезде.

Напомним, что накануне Суперкубка ПСЖ окончательно закрыл трансфер Забарного из английского "Борнмута". Нашего футболиста оценили в 67 миллионов евро, а его зарплата составит 4,5 млн в год.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" отказалось пересматривать условия прежнего соглашения с "Борнмутом" и не пошло на уступки по снижению процента от будущего трансфера Ильи Забарного. "Бело-синие" должны получить от перехода своего воспитанника в ПСЖ около 17 млн евро.

