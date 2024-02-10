Появилось объяснение, куда пропал Ломаченко

Промоутер Александра Усика рассказал, что пропажа в информационном поле Василия Ломаченко обусловлено смертью Сергея Долбилова. По словам Александра Красюка всей раскруткой уроженца Белгород-Днестровского занимался именно знаменитый украинский режиссер.

"Мы очень близко общались с Сергеем, много сотрудничали. Мы по-русски общались, он говорил: "Не может быть так, что Вася двукратный олимпийский чемпион не имеет такой известности. Это неправильно. Я считаю своим долгом изменить это". И Сергей так и делал", –заявил Александр Красюк в эфире Youtube-канала SportArena.

Красюк признался, что Долбилов за свой счет ездил в Америку, из Америки, делая всю эту работу, создавая фильмы, YouTube репортажи, отстаивая трансляции Василия Ломаченко на "Интере".

"Он очень много усилий приложил к тому, чтобы Василий Ломаченко стал популярной персоной в Украине, нравится это кому-то или нет. Он ну очень много потратил на то чтобы чтобы Усик и Ломаченко стали друг с другом рядом на одну щель популярности. Однако, что касается мировой известность, то как говорил Дон Кинг: "Есть две категории в боксе: сверхтяжелая и все остальные", – подытожил Красюк

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