Происходящее с Украиной на Паралимпиаде-2026 шокировало Харлан

Знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан отреагировала на ситуации с ограничениями желто-синей национальной символики на Паралимпийских играх 2026 года. Спортсменка заявила о давлении на украинскую делегацию и назвала происходящее дискриминацией.

"То, что сейчас происходит с украинскими флагами на Паралимпийских играх, действительно шокирует! Это все выглядит как дискриминация украинцев", – написала Харлан у себя в Threads.

Харлан сообщила, что ее удивила информация о случаях, связанных с украинскими флагами на соревнованиях. По словам спортсменки, у родственников одного из украинских паралимпийцев забрали государственные флаги, а команду Украины заставили убрать национальный флаг с здания проживания.

Фехтовальщица также указала на попытки сделать украинскую символику "невидимой" на Играх. Она отметила, что подобные действия выглядят не как соблюдение правил, а как давление на украинцев.

Харлан подчеркнула, что украинский флаг является частью национальной идентичности. Спортсменка добавила, что присутствие паралимпийцев из Украины и их борьба за "золото", "серебро" и "бронза" напоминают о праве украинской нации на существование и жизнь. В своем сообщении она заявила: "Украинский флаг — это наша идентичность. И никто не имеет права нас этого лишать".

Как сообщал OBOZ.UA, 10 марта родственников одного из украинских паралимпийцев не пустили на арену Игр в Милане с желто-синей символикой, отобрав ее у входа на стадион. Наши соотечественники прибыли в Италию, чтобы поддержать спортсмена, однако, были в буквальном смысле ограблены организаторами.

При этом маме парабиатлониста Наталье в качестве объяснений представили аргумент о том, что на стадионах турнира флаг нашей страны запрещен так же, как и цвета России и Беларуси.

