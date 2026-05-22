Проиграл украинцу, застреленному в Одессе, снимался в триллерах с Ван Даммом и влюблен в сексуального тренера: кто бросил вызов Усику, хотя боксировал один раз

Уже завтра, 23 мая, в Гизе двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет поединок против звезды кикбоксинга Рико Верхувена (1-0, 1 КО). 37-летний голландец почти нет опыта в боксе, но является настоящей суперзвездой и легендой в мире кикбоксинга. Также он снимается в кино и уже дрался с украинцем, которого потом расстреляли в Одессе.

OBOZ.UA собрал самые интересные факты из жизни нидерландца, который осмелился бросить вызов одному из сильнейших боксеров современности.

БОЛЬШОЙ РЕБЕНОК. Верхувен родился в небольшом городке Берген оп Зум в Нидерландах. В семье утверждают, что боевыми искусствами он начал заниматься в раннем детстве – в возрасте всего одного года в жизни Рико появилось киокушинкай карате. А как могло быть иначе, если его отец Джос Верхувен был обладателем черного пояса по каратэ, но его карьера была прервана из-за серьезной травмы. И у маленького Рико фактически не было выбора.

Но уже в детстве Рико был высоким и крепким парнем. И сверстники почти не имели шансов в борьбе с ним из-за мощной антропометрии. А в семь лет Верхувен перешел в кикбоксинг.

"Я всегда был большим ребенком, и мне приходилось соревноваться с детьми на два-три года старше меня. Когда вам восемь или девять лет, разница в два-три года является значительной. Где-то в 14 у меня больше не было соперников из-за веса. Чтобы драться, нужно было ехать три-четыре часа в другой конец Нидерландов. Затем меня начал тренировать отец, и мы ждали, пока мне исполнится 16 лет, чтобы я мог участвовать в профессиональных боях", – вспоминал Верхувен.

МАШИНА ПОБЕДЫ. Наконец-то в 16 лет Рико смог дебютировать на профессиональном уровне и даже свел схватку к ничьей. Верхувен-младший, несмотря на свой юный год, дрался со взрослыми соперниками и пытался пробовать свои силы в разных лигах, чтобы набраться опыта. Конечно, случались и поражения, но голландец воспринимал их как часть своего пути.

И в 2012 году Рико впервые попал в Glory – самую престижную лигу мира по кикбоксингу. Его дебютный бой в организации проходил в тяжелом весе и пришелся на противостояние с известным российским бойцом того времени Сергеем Харитоновом. И молодой талант из Нидерландов уверенно победил более опытного россиянина.

Однако после этого Рико неожиданно уступил своему соотечественнику Сэму "Сэмми" Шилту – легендарному нидерландскому кикбоксеру, четырехкратному победителю K-1 Grand Prix, который параллельно также блистал в смешанных единоборствах. Но 31 декабря 2012 года Верхувен впервые и в последний раз проиграл в Glory.

Через год после неудачи Рико выиграл Гран-при, а затем получил титул чемпиона в тяжелом весе, который удерживал до 2025-го. Символично, что первый чемпионский пояс он завоевал в дуэли с другим легендарным соотечественником – Питером Артсом, на боях которого вырос и благодаря которому заинтересовался кикбоксингом.

На протяжении карьеры Рико одержал две яркие победы в громких боях с чемпионом мира по кикбоксингу в тяжелой весовой категории по версии K-1 Бадром Хари в Glory. Также Верхувен победил нокаутом известного бойца ММА Бигфута Силву, а завершил свою карьеру в лиге разгромом россиянина Артема Вахитова.

Надо отметить, что Верхувен не просто доминировал в лиге, он буквально прошелся катком по всем соперникам и не давал им даже приблизиться к поясу. Всего в Glory Рико одержал 27 победу при одном поражении. Всего у нидерландского монстра за плечами 75 боев, в которых он одержал 65 побед.

Один из немногих, кто побеждал Короля кикбоксинга, был Сергей Лащенко, с которым он дрался в 2012 году по правилам К-1. Сначала Лащенко выступал в основном по правилам тайского бокса, но впоследствии стал совмещать его с кикбоксингом и муай-таем. В 2007 году он выиграл чемпионат Украины, а вскоре пришли победы и на международном уровне.

В сезоне 2011-го украинец завоевал титул чемпиона румынской бойцовской организации SUPERKOMBAT, а через год одолел мощного Верхувена. Чемпион Европы по тайскому боксу Лащенко уже на тот момент имел статус одного из самых агрессивных и неудобных соперников. А среди его друзей был Василий Ломаченко.

Верхувен пытался держать соперника на дистанции, разбивая ноги Лащенко лоу-киками, однако украинец как будто не чувствовал этого сопротивления и тяжелых попаданий. Он постоянно шел вперед, навязывая плотную драку на ближней дистанции. Сергей постоянно прессинговал Рико, и голландец не справлялся с таким давлением.

По итогам трех раундов судьи не смогли определить победителя и назначили экстра-раунд. В решающей трехминутке Верхувен сильно подсел физически и начал много пропускать, а Лащенко собрал все свои силы и просто за счет характера потискал Рико. Однако жизнь и карьера украинца оборвалась очень неожиданно.

Убийство Лащенко произошло в Одессе 8 апреля 2015 года. Согласно материалам дела, в центре города у спортсмена возник конфликт с гражданином Азербайджана Бабеком Гасановым и его друзьями, из-за чего Бабек открыл огонь из пистолета Zoraki. Гасанов и его друзья с места событий скрылись, а боксер с товарищами поехали в городскую клиническую больницу №1. У Лащенко было огнестрельное ранение грудной клетки, у друга – правого плеча.

Через 10 минут после того, как боксер обратился за помощью, Гасанов и его друзья приехали в больницу. По версии следствия, подозреваемый ворвался в приемное отделение, где оказывали медицинскую помощь спортсмену, и открыл огонь. Лащенко получил многочисленные ранения шеи, грудной клетки и живота и скончался на месте от острой кровопотери. Бабек и его друзья исчезли, но его нашли в РФ, вернули в Украину и, несмотря на постоянное затягивание суда, получил 14 лет.

БОКС. Рико один раз попробовал себя в смешанных единоборствах и закончил нокаутом в свою пользу, но дальше развивать себя в этом направлении не стал. Также в активе нидерландца есть один поединок в профессиональном боксе. Однако это было достаточно давно – более 10 лет назад. В 2014 году он сошелся в поединке с малоизвестным венгерским бойцом Яношем Финферой, который до этого проиграл все пять боев нокаутом. И встреча с Верхувеном не стала исключением.

Рико значительно превосходил своего оппонента в габаритах, а затем горец почувствовал и силу ударов соперника. "Наевшись" их, Финсфера замедлился и начал промахиваться. После очередного попадания Рико Янош оказался на полу, и хотя ему удалось подняться, рефери остановил этот бой уже во втором раунде.

Возвращение нидерландца на боксерский ринг должно было состояться в дуэли с другим топовым тяжеловесом, бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

"Бой был запланирован, но произошло трагическое происшествие. Эта ситуация нарушила все. И логично предположить, что Эй Джею нужно было время, чтобы восстановиться. Но на этом все закончилось", – рассказал Верхувена, скорее всего имея в виду аварию на трассе неподалеку от Лагоса – в Нигерии автомобиль "Lexus", в котором находился Джошуа, столкнулся с грузовиком.

КИНО С ВАН ДАММОМ. Верхувен – многогранная личность. Параллельно с единоборствами он успел попробовать себя в кино. У титулованного бойца уже около 10 ролей. Самыми известными из них являются "Черный лотос", где Рико – главный герой. Он играет бывшего спецназовца, который в одиночку начинает войну против преступного синдиката на улицах Амстердама. Ему нужно одолеть элиту местного криминального мира, чтобы спасти дочь своего друга.

Еще один довольно известный фильм в активе Верхувена – "Возвращение кикбоксера", где Рико делил съемочную площадку с самим Жан-Клодом Ван Даммом.

Что касается личной жизни, то у Рико трое детей, но с их мамой, Джеки Дюшенн, они уже не вместе. Сейчас его возлюбленной является Наоми ван Бим – известный тренер из Амстердама и трудолюбивый человек. У нее есть собственное приложение NVB с советами по питанию и тренировкам.

