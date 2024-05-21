Продолжалась 45 минут: сыграна самая длинная серия пенальти в истории футбола. Видео

Матч третьей лиги чемпионата Израиля между командами "Димона" и "Шимшон" вошел в историю мирового футбола, так как команды сыграли самую длинную серию пенальти. В поединке плей-офф за право выйти в следующий дивизион игроки были вынуждены пробить 56 ударов с "точки", чтобы определить победителя.

Основное время встречи завершилось вничью 2:2, пишет агентство Xinhua. Серия пенальти продолжалась целых 45 минут. Решающий удар при счете 22:22 нанес вратарь "Димоны" Авихай Дахан, который не смог переиграть коллегу из "Шимшона" Галя Навона.

Таким образом, серия пенальти в Израиле на два удара превысила предыдущий рекорд – в 2022 году английские "Вашингтон" и "Бедлингтон", которые определили победителя за 54 попытки.

Ранее голкипер "Миная" Александр Кемкин отбил два пенальти на 95-й минуте матча Премьер-лиги и спас победу своей команде.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате Европы 2024 года, который этим летом пройдет на стадионах Германии, будет действовать новое футбольное правило.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!