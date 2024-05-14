Карается желтой карточкой: УЕФА ввел новое правило в футболе на ЧЕ

На чемпионате Европы 2024 года, который этим летом пройдет на стадионах Германии, будет действовать новое футбольное правило. Теперь общаться с судьями во время матчей смогут только капитаны команды, а остальным игрокам при проявлении агрессии в отношении рефери будет показана желтая карточка.

Об этом говорится в заявлении Европейского футбольного союза (УЕФА), опубликованном на официальном сайте организации. В тексте отмечается, что если капитаном команды будет вратарь, то среди полевых игроков выберут того, кто сможет общаться с судьей.

"Мы просим все команды следить за тем, чтобы их капитан был единственным игроком, который разговаривает с судьей. Мы просим капитанов следить за тем, чтобы их партнеры по команде не давили на судью и не окружали его, позволяя вести прямой разговор, чтобы решение было передано своевременно и уважительно. Важно отметить, что мы хотим, чтобы к судье мог обратиться только капитан команды, желающий обсудить решение. Любому футболисту, игнорирующему роль своего капитана, будет показана желтая карточка", – подчеркнули в УАФ.

Ранее были названы все бригады арбитров, которые будут работать на матчах Евро-2024. В список попали два представителя Украины. Также УЕФА внес изменения в регламент турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, основной защитник сборной Украины Виталий Миколенко досрочно завершил клубный сезон из-за травмы и поставив под сомнение участие в Евро-2024.

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