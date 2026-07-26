Президент Чехии работает фотографом на Формуле-1. Фотофакт

Президент Чехии Петр Павел посетил Гран-при Венгрии Формулы-1 не с официальным визитом, а в качестве фотографа. 64-летний глава государства получил аккредитацию FIA и снимал события на трассе "Хунгароринг" вместе с чешским фотографом Формулы-1 Иржи Кренеком, пишет Motorsport.

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Спортивная фотография давно остается одним из главных увлечений Павела.

На венгерском этапе он работал с профессиональной фототехникой и активно снимал заезды во время субботней программы.

Это уже не первый подобный выезд чешского президента. В июне он также фотографировал легендарную гонку "24 часа Ле-Мана" во Франции. Ранее Павел посещал этапы MotoGP и World Superbike в Брно, а также ездил на гонки NASCAR в США и ралли "Дакар" в Саудовской Аравии.

Часть снимков, сделанных им на "Дакаре-2025", позже выставили в Национальном техническом музее в Праге. Кроме того, в прошлом году президент продал на благотворительном аукционе фотоальбом собственного авторства, собрав почти 30 тысяч евро. Средства направили на помощь детям, одиноким родителям и пожилым людям.

Хотя появление действующего главы государства на автогонках в роли фотографа выглядит необычно, Петр Павел уже не первый год совмещает государственную деятельность со своим увлечением автоспортом и спортивной фотографией.

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