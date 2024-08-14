Появилось видео, как встретили в Ботсване первого в истории олимпийского чемпиона, выигравшего 'золото' на ОИ-2024

Летсиле Тебого из Ботсваны стал настоящим героем Олимпиады в Париже. 21-летний уроженец Канье с временем 19.46 победил в забеге на 200 м, завоевав "золото" Игр-2024.

Видео дня

По ходу дистанции он вел борьбу с Кеннетом Беднареком из США, но смог первым преодолеть финишную черту. Ноа Лайлс из США стал третьим.

Эта золотая медаль стала первой в истории этой страны. По прилету домой Тебого устроили фантастический прием. На стадионе, где чествовали легкоатлета, собралась половина города.

Для справки: Ботсвана – независимое государство в Южной Африке, граничащее на юге с ЮАР, на западе и севере — с Намибией, на северо-востоке — с Замбией, на востоке — с Зимбабве, не имеющее выхода к морю. Географически 70% территории страны занимает пустыня Калахари. Население (по состоянию на 2021 год) - 2,38 млн человек.

Как сообщал OBOZ.UA, бегунья из Бутана Кинзанг Лхамо стала настоящей героиней Олимпиады-2024 в Париже. 26-летняя спортсменка финишировала 80-й и последней на марафоне (42 км), отстав от победительницы (нидерландки эфиопского происхождения Сифан Хассан) на полтора часа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!