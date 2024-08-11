Героиня Олимпиады. Легкоатлетка из Бутана почти пешком завершила марафон, проиграв полтора часа чемпионке. Видео

Бутанская бегунья Кинзанг Лхамо стала настоящей героиней Олимпиады-2024 в Париже. 26-летняя спортсменка финишировала 80-й и последней на марафоне (42 км), отстав от победительницы (нидерландки эфиопского происхождения Сифан Хассан) на полтора часа.

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В то время когда Лхамо, единственная женщина в составе сборной Бутана и знаменосец своей страны на церемонии открытия, пересекала финишную черту, ее поддерживал весь Париж.

Стоит отметить, что в определенные моменты дистанции бутанской легкоатлетке приходилось идти пешком, но она не сдавалась и все же завершила соревнование со временем 3:52:59.

Лхамо специализируется на ультрамарафонах. В 2024 году ей было предоставлена универсальная лицензия для представления Бутана в марафоне на Олимпийских играх. Это было ее первое соревнование за пределами Бутана. Готовясь к мероприятию, Лхамо тренировалась в Тхимпху с помощью Федерации любительского спорта Бутана.

Для справки: Бутан - государство в Южной Азии в Гималаях, расположенное между Индией и КНР. Население на 2017 год ~760 000 человек.

Украина в женском марафоне представлена не была. Самой длинной дистанцией ОИ-2024, на которой выступили украинки, стала смешанная эстафета в марафоне.Иван Банзерук и Людмила Оляновская финишировали на 17-м месте.

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