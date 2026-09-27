Появилось видео, что случилось в раздевалке сборной Украины перед игрой с Венгрией

Украинская ассоциация футбола показала кадры из раздевалки национальной команды перед матчем Лиги наций против Венгрии. На видео главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера обратился к футболистам с эмоциональной речью, призвав их сыграть смело и действовать как единое целое.

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Итальянский специалист сделал акцент не на тактических деталях, а на настрое игроков перед важным поединком.

"Смело, смело, не боимся. Мы знаем, чего они ждут. Давайте не доставим им этого удовольствия. Сейчас не о тактике. Только ваше сердце. Это отличный вечер. Давайте энергию. Позитивно, с оптимизмом. Если страдать, то все вместе. Я вместе с вами. Все, все, все", – сказал Мальдера футболистам.

Тренер призвал команду не поддаваться давлению хозяев поля и сохранять уверенность в своих силах. В обращении он несколько раз подчеркнул важность самоотдачи, характера и командного единства.

Матч завершился победой сборной Украины со счетом 1:0. Единственный мяч на 44-й минуте забил Даниил Сикан. Этот гол оказался решающим и принес украинской команде три очка.

Для Мальдеры встреча стала первым официальным матчем во главе национальной сборной Украины. Победа над Венгрией также стала первой в истории украинской команды в противостоянии с этим соперником.

Как сообщал OBOZ.UA, после финального свистка все футболисты сборной Украины подошли к сектору украинских болельщиков и вместе с ними устроили эмоциональное празднование на трибунах.

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