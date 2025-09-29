Появились новые подробности исключения Израиля из турниров УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) склоняется к отстранению израильских клубных и национальных команд от турниров под своей эгидой. При этом сборная страны продолжит выступления в отборочном раунде к чемпионату мира 2026 года, один из организаторов которого являются США.

Об этом информирует авторитетное британское издание The Guardian. Решение будет утверждено на голосовании исполкома УЕФА, которое состоится до конца нынешней неделе. Это означает, что мужская и женская сборные Израиля будут исключены из Лиги наций, а "Маккаби" (Тель-Авив) отстранят от розыгрыша Лиги Европы.

В тоже время, отборочный турнир к ЧМ-2026 проводится Международной федерацией футбола (ФИФА), а эта организация не намерена применять санкции в отношении израильтян. Президент ФИФА Джанни Инфантино построил тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

Именно Вашингтон делает все, чтобы исключить "любые попытки запретить национальной сборной Израиля по футболу участвовать в чемпионате мира". Госсекретарь Марко Рубио лично оказывал влияние на ФИФА.

Израильская сборная в квалификации к ЧМ-2026 в группе I после пяти матчей набрала девять очков и идет на третьем месте, отставая от Норвегии и Италии.

