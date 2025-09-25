Администрация Дональда Трампа вмешалась в ситуацию вокруг возможного отстранения Израиля от международного футбола. Как сообщает Sky News, Госдепартамент США во главе с Марко Рубио заявил, что будет добиваться блокировки любых попыток запретить сборной Израиля участие в ЧМ-2026.

Поводом стали обращения экспертов ООН, которые на этой неделе призвали ФИФА и УЕФА ввести спортивные санкции против Израиля на фоне войны в Газе. В УЕФА, по данным источников, действительно обсуждают возможность отстранения израильских клубов и сборных — многие федерации и члены исполкома склоняются к такому решению.

Тем временем ФИФА хранит молчание, хотя расследует сразу два дела: жалобы Палестинской футбольной ассоциации о дискриминации и участие клубов из израильских поселений на Западном берегу в национальных турнирах.

Представитель Госдепа заявил Sky News: "Мы приложим все усилия, чтобы полностью остановить любые попытки запретить национальной команде Израиля участие в чемпионате мира".

На фоне давления со стороны ООН и протестов в разных странах ситуация вокруг израильских команд продолжает обостряться. Решений пока нет, но в Европе растёт недовольство тем, что Россия за войну против Украины исключена из футбола, а Израиль продолжает участвовать в международных соревнованиях.

Как сообщал OBOZ.UA, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова стала посмешищем в сети после того, как призвала ФИФА и УЕФА отказаться от санкций в отношении Израиля, а также вернуть россиян в свои турниры.

