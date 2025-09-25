Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попыталась прокомментировать ситуацию вокруг решения ФИФА и УЕФА, которые отказались от идеи исключить Израиль из международных турниров. На фоне многолетних санкций против российских спортсменов Захарова заявила, что "нужны единые стандарты" и что "русофобия должна быть искоренена".

Однако её выступление моментально вызвало шквал насмешек в сети. Пользователи отметили, что сама формулировка звучит абсурдно, а призывы к "единым стандартам" выглядят особенно нелепо в устах представителя государства, где законы и правила зачастую избирательны. "Для начала необходимо искоренить алкоголизм", — язвительно написал один из комментаторов, собрав десятки одобрений.

Другие иронизировали, что никакой "русофобии" тут нет, а речь идёт лишь о международных ограничениях против страны-агрессора. "ССО — специальная спортивная операция", — пошутил один из пользователей, обыгрывая официальную риторику Кремля.

В целом реакция свелась к тому, что Захарову попросту высмеяли. Её слова назвали пустыми, а саму дипломатию РФ — провальной. Один из болельщиков подвёл итог: "Каждый акт так называемой "русофобии" — это провал её работы и её начальничка".

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась решением ФИФА и УЕФА не отстранять Израиль от соревнований, тогда как российские спортсмены уже несколько лет находятся в изоляции.

