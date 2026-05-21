Поцеловал газон и разрыдался. Легендарный футболист сборной Украины завершил карьеру сразу после матча УПЛ. Видео

Легендарный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко провел последний матч в профессиональной карьере. 36-летний хавбек попрощался с футболом после победы "Колоса" над "Шахтером" (1:0) в заключительном туре украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Видео дня

Символично, что последним соперником ветерана стал именно донецкий клуб, за который он провел 15 сезонов. В матче Степаненко вышел на поле с капитанской повязкой.

На 60-й минуте тренерский штаб заменил футболиста. После этого игроки обеих команд организовали для него коридор почета. Покидая поле, Степаненко поцеловал газон и не сдержал слез.

Позже футболист отметил, что начал профессиональную карьеру матчем против киевского "Динамо", а завершил ее игрой против "Шахтера".

За карьеру Степаненко провел 20 сезонов на профессиональном уровне. В составе "Шахтера" он сыграл 440 матчей, забил 30 голов и сделал 25 результативных передач. С донецким клубом полузащитник выиграл 26 трофеев: 10 чемпионств УПЛ, 9 Кубков Украины и 7 Суперкубков страны.

За сборную Украины хавбек провел 87 матчей и забил четыре мяча. Он принимал участие в Евро-2016, Евро-2020 и Евро-2024.

После завершения игровой карьеры Степаненко останется в футболе. УАФ сообщила, что бывший полузащитник вошел в обновленный тренерский штаб Андреа Мальдеры в национальной сборной Украины. Первый матч в роли ассистента тренера он проведет 31 мая в товарищеской встрече против Польши.