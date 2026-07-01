Украина выше Грузии в таблице, но прошел соперник, а не мы: как такое возможно и чего ждать от баскетбольной сборной в отборе ЧМ

Второго июля сборная Украины начнёт решающий этап отбора на чемпионат мира по баскетболу. И хотя этот этап ещё не последний, для "жёлто-синих" он критически важен, поскольку от него зависит сама возможность продолжить выступления. Да, шансы вылететь минимальны, но пока они есть – самое время разобраться во всех главных событиях июля для баскетбольной Украины. Рассказывает OBOZ.UA.

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Украине категорически нужно побеждать

Сборная Украины на ЧМ была лишь однажды, в 2014 году. До этого нам не хватало сил, а в последующие годы… тоже. Новая попытка началась с хорошо знакомого тренера, когда команду возглавил Айнарс Багатскис, и, кажется, шансы есть. "Желто-синие" почти без проблем преодолели второй предварительный этап, с которого стартовали, а затем попали в первый раунд отбора. Чтобы выйти на баскетбольный турнир, нужно занять одно из первых трех мест в группе. Задача вроде бы простая.

Украина выиграла у Дании и Грузии – 92:79 и 88:71 соответственно. Но потом была Испания, которой мы, допустив много ошибок, дважды уступили. Ситуация такова, что пока испанцы остаются первыми и с максимальным количеством очков проходят дальше. Грузины третьи, но тоже квалифицировались. А мы, занимая второе место, все еще можем вылететь. Все из-за того, что за поражения тоже дают очки, и Дания, которая проиграла все матчи, имеет 4 очка и может обойти нашу сборную.

Команды, прошедшие квалификацию, будут разделены на 4 группы и сыграют с тремя другими командами из другой группы по два раза. Группа A будет объединена с группой B, группа C – с группой D, группа E – с группой F, а группа G – с группой H. Все результаты первого раунда будут сохранены. По его итогам будут определены сборные, которые выйдут в основную стадию.

Кто в заявке?

Полный состав стал известен ещё месяц назад, с ним команда отправилась на подготовительные матчи. Сможем увидеть Михайлюка, Кобзистого и Ковалева. В то же время не будет Липового, а Новицкий до сих пор не оправился от травмы. Также не приедут Лень, Санон, Зотов и Близнюк. Главный тренер Айнарс Багатскис по этому поводу высказался так:

Приезд Михайлюка? Мы очень рассчитываем на мастерство Свята и на то, что он поможет команде, как делал это раньше, когда приезжал в сборную. Что касается его игровых качеств, то здесь не может быть никаких вопросов: это игрок, который знает, что делать с мячом, и будет полезен на обоих концах площадки. Отдельно хотел бы сказать о Липовом, ведь я очень хотел видеть его в команде. С ним мы могли бы иметь более универсальный состав, играть большой, подвижной пятеркой, в которой все игроки могли бы бросать - Айнарс Багатскис, тренер баскетбольной сборной Украины

Особый интерес вызывает Кобзистый. Представитель команды "Университет Орегона", играющей в высшем дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта, может дебютировать за команду. И хотя о нём давно ничего не слышали, тренер хочет увидеть от игрока что-то солидное. А ещё тренер очень рискует, потому что собрал тех, кто не играет в своих клубах. Их форму нужно срочно подтягивать, а на это осталось очень мало времени. Вот как выглядит полный состав:

Украина провела несколько контрольных матчей – и по ним есть вопросы

Первая игра новособранного состава прошла против Анголы. Соперник демонстрировал агрессивные отрезки и устраивал засады по всей площадке. Тренер отметил, что эта игра стала тестом для многих игроков, чтобы они осознали всю важность решающих официальных матчей. Кто смотрел игру, тот понимает, что нашим нужно улучшить подбор на собственном щите, борьбу в центральной зоне и взаимодействие. Ведь команда обновляется, и у молодых уже нет времени влиться в игру. Украина проиграла 92:93. Если не видели, то вот хайлайты того матча:

Следующим соперником стала грозная Литва, и там тоже всё было на грани. Это был ещё один матч на грани, где поражение постоянно висело над головой. Несмотря на то, что мы выиграли 96:92, "желто-синие" сильно нервничали, что привело к отрыву соперника на 9 очков во второй четверти. Нас спасли два подряд трехочковых от Михайлюка, и первая половина встречи завершилась со счётом 55:55. Большей интриги и не придумаешь. Такое впечатление, что Литва стала копией Анголы и ещё больше готовила подопечных Багатскиса к безумной борьбе за выход на ЧМ. Украинцы постоянно находились на качелях, когда сами завоевывали какое-то преимущество и сами же его теряли. Все ключевые показатели после игры зафиксировались с минимальной разницей, именно поэтому только уникальный магнит Ковляра для фолов позволил заработать достаточно бросков из-под кольца и вырвать победу за считанные секунды. Украина впервые в истории победила Литву на её площадке.

Грузия будет сильной, с Данией будет сложно

Несмотря на уже полученную квалификацию, Грузия будет сражаться: очки, набранные здесь, переносятся дальше. Поэтому наши ближайшие соперники хотят выйти из четверки, имея 8 очков. Украинцам потребуется концентрация на каждом клочке площадки, ведь в составе соперника большое количество суперзвезд. Заявлены 14 игроков, среди которых стоит отметить Сандро Мамукелашвили и Маркиза Рида. Ну и, конечно, капитана Торнике Шенгелия, который присоединился к команде как серебряный призер чемпионата Испании. Прошлый матч не был простым, команда смогла перехватить инициативу только под конец третьей четверти. Тот самый матч с Анголой был нужен именно для того, чтобы настроить наших на агрессию, которой здесь будет много. Багатскис заявил, что украинцы должны сыграть очень качественно именно против Грузии – физически, агрессивно и умно.

Дания не настолько грозна и уже готова к вылету. Но, по словам их тренера Аллана Фосса, это часть подготовки к ЧМ-31, к которому сборная будет качественно меняться. По его словам, наконец-то удалось собрать идеальный состав, хотя и с опозданием. Им даже хочется сыграть на полную против Украины, чтобы получить мотивацию к перестройке. Нам же эту мотивацию не найти: нам так же нужны все доступные очки для следующего, решающего раунда отбора.

Когда и где смотреть матчи?

В этой группе у сборной Украины осталось 2 матча. Обе игры покажут "Киевстар ТБ" и "Суспільне Спорт". Первая будет против Грузии, на номинально домашней площадке в Латвии. Начало главного матча группы – второго июля в 18:30 по киевскому времени. Последняя игра пройдет в Копенгагене против местной сборной Дании. Начало – пятого июля в 16:00.