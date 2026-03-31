'После всех событий': происходящее в сборной Украины по футболу назвали маразмом и наказанием

Бывший футболист львовских "Карпат" Михаил Кополовец раскритиковал игроков сборной Украины после поражения от Швеции в полуфинале стыков к чемпионату мира-2026. Он также отказался обсуждать товарищеский матч "сине-желтых" с албанцами, который запланирован на 31 марта, назвав его неинтересным.

Такое мнение Кополовец выразил в комментарии порталу Sport.ua. Бывший атакующий полузащитник, в активе которого нет матче в составе сборных Украины, подчеркнул, что нынешние футболисты приезжают в стан команды абсолютно немотивированными.

"Албания? Комментировать матч, который не интересен, после всех этих событий, просто не хочется. Это просто маразм, то, о чем мы сейчас говорим. У меня вообще такой вопрос: почему футболисты в таком состоянии приезжают в сборную? Посмотрите, в каком. Я знаю, что игра за сборную всегда была престижной. А почему-то для наших футболистов – это наказание. Не знаю почему. Такое ощущение, что это наказание. Никто не рвется в эту сборную. Я не вижу, чтобы люди горели", – сказал Кополовец.

Отметим, что сборная Украины проведет товарищеский матч с Албанией в Валенсии. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Для главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва игра может стать последней на занимаемой должности.

