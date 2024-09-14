После 17 лет работы. 'Динамо' лишилось генерального директора

Генеральный директор клуба Резо Чохонелидзе покинул киевское "Динамо". Как сообщает клубная пресс-служба, стороны "прекратили сотрудничество". Других подробностей не сообщается.

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76-летний Чохонелидзе занимал этот пост в течение 17 последних лет, с сентября 2007-го, придя из итальянского "Милана".

"Чохонелидзе отвечал за благоприятный микроклимат внутри команды, находясь с ней как на официальных матчах, так и на тренировочных сборах и обычных тренировках" – говорится на сайте "бело-синих".

Президент "Динамо" Игорь Суркис поблагодарил своего уже бывшего сотрудника за вклад в развитие команды.

"Вы – особенный человек с большим футбольным сердцем и желанием служить интересам футбола. К сожалению, пришло время завершать наше сотрудничество, но мы не прощаемся. Уверен, будем с вами видеться на футбольных полях Европы. Искренне желаю вам успехов, новых достижений и побед во всех областях вашей жизни", – сказал Игорь Михайлович.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 14 сентября "Динамо" сыграет в 6-м туре чемпионата украинской Премьер-лиги против луганской "Зари". Поединок на киевскому столичном стадионе им. Лобановского начнется в 15:30.

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