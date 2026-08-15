Поляки устроили гнусную провокацию на матче Лиги конференций. Видео

Израильский "Хапоэль" Тель-Авив вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций, выбив из турнира польский "ГКС Катовице". После финального свистка часть местных болельщиков устроила скандальную акцию в адрес гостей, которая привлекла внимание УЕФА.

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Инцидент произошел 12 августа после ответного матча в Катовице. Несмотря на победу польского клуба со счетом 2:1, по сумме двух встреч дальше прошел "Хапоэль", выигравший первый матч 2:0. Общий счет противостояния составил 3:2 в пользу израильской команды.

После игры группа фанатов "ГКС Катовице" начала демонстрировать в сторону сектора болельщиков "Хапоэля" нацистские приветствия. На опубликованных в сети кадрах также зафиксированы угрожающие жесты, включая имитацию перерезания горла.

УЕФА подтвердил, что изучает обстоятельства произошедшего. Организация рассматривает видеозаписи и отчеты официальных лиц матча.

Польскому клубу могут грозить дисциплинарные санкции, включая штрафы и частичное или полное закрытие трибун. Дополнительную серьезность ситуации придает тот факт, что публичная демонстрация нацистской символики и пропаганда нацистской идеологии запрещены польским законодательством.

В следующем раунде квалификации Лиги конференций "Хапоэль" Тель-Авив встретится с итальянской "Аталантой".

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