Олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России Павел Колобков возмутился готовности украинских гимнастов бойкотировать турнир в Париже из-за допуска на него представительницы РФ, которая открыто поддерживает войну. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина отдельно в очень нелепом виде раскритиковал легендарную Ирину Дерюгину.

Об этом Колобков написал в своем Telegram-канале. Победитель Игр-2000 в австралийском Сиднее с характерными для россиян надменностью и хамством обвинил Дерюгину, которая возглавляет Федерацию гимнастики Украины (ФГУ), в том, что для нее "прошлое стало пустым звуком".

"Это называется "всем назло отморожу уши". И украинские федерации в последнее время постоянно так поступают. Ну не хотите участвовать – не участвуйте. Гимнастика не сильно от этого пострадает. Дерюгина – выдающаяся советская спортсменка, один из лидеров сборной, мы все ею гордились. И мне так жаль, что сейчас то прошлое стало для нее пустым звуком. Жаль, но многие из тех, кто получил от Советского Союза все, ведут себя так", – выдал бред Колобков.

Напомним, что в апреле 2025 года российские и беларуские гимнастки получили разрешение вернуться на международные соревнования, но только в "нейтральном" статусе. Для этого спортсменки должны были согласиться с рядом условий: не использовать национальную символику, публично не поддерживать войну России против Украины и не иметь связей с военными структурами своих стран.

Сначала россиянки отказались участвовать в турнирах, обвиняя организаторов в "дискриминации", однако в июне они сняли бойкот и вернулись к участию в соревнованиях. В августе Международная федерация гимнастики (FIG) официально зарегистрировала пять российских и беларуских гимнасток на соревнование в Париже как "нейтральных" спортсменок.

При этом среди допущенных есть гимнастки, связанные с поддержкой вооруженных сил России. Например, Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка 2021 года и чемпионка мира по многоборью того же года, выступает за Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА), публично поддерживает агрессию России против Украины и была кандидатом в депутаты от партии "Единая Россия".

