Дерюгина пригрозила бойкотом. Украина устроила бунт против Федерации художественной гимнастики. Все подробности

Федерация гимнастики Украины резко осудила решение Международной федерации гимнастики (FIG) допустить россиян и белорусов к соревнованиям и заявила о возможности бойкота этапа Кубка мира по художественной гимнастике (FIG World Challenge Cup) 13–14 сентября 2025 года в Париже. По словам президента организации Ирины Дерюгиной, семь украинских гимнастов могут отказаться от участия в знак протеста.

Дерюгина подчеркнула, что Федерация постоянно следит за соответствием спортсменов критериям "нейтрального статуса" и будет добиваться лишения этого права тех, кто связан с армией или публично поддерживает войну.

"Назначение нейтрального статуса вопреки очевидным фактам дискредитирует саму правовую основу понятия нейтралитета. Мы используем все меры, чтобы такие атлеты не выходили на международную арену", – заявила она в интервью Forbes.

Украинская сторона назвала ситуацию примером "спорт-вошинга" – это когда спорт, с его позитивными эмоциями, используется для отвлечения внимания от социальных или экологических проблем"..

Дерюгина призвала мировое сообщество и СМИ занять жёсткую позицию, отметив, что защита спорта должна начинаться с защиты человеческой жизни.

Напомним, что в апреле 2025 года российские и белорусские гимнастки получили разрешение вернуться на международные соревнования после запрета FIG с марта 2022 года, но только в "нейтральном" статусе. Для этого спортсменки должны были согласиться с рядом условий: не использовать национальную символику, не публично поддерживать войну России против Украины и не иметь связей с военными структурами своих стран.

Сначала россиянки отказались участвовать в турнирах, обвиняя организаторов в "дискриминации", однако в июне они сняли бойкот и вернулись к участию в соревнованиях. В августе FIG официально зарегистрировала пять российских и белорусских гимнасток на соревнование в Париже как "нейтральных" спортсменок.

При этом среди допущенных есть гимнастки, связанные с поддержкой вооружённых сил России. Например, Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка 2021 года и чемпионка мира по многоборью того же года, выступает за Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА), публично поддерживает агрессию России против Украины и была кандидатом в депутаты от партии "Единая Россия". Несмотря на это, FIG подтвердила её участие в Кубке мира.

