Получил за Олимпиаду 76 рублей: кто был первым украинцем на Играх в Париже и как он связан с Красной армией

Фехтовальщик Петр Заковорот считается первым участником Олимпийских игр, родившимся в Украине, и дебютировал гусар и мастер клинка как раз во время соревнований в Париже еще в 1900 году. Впоследствии он стал одним из основателей советской школы фехтования, а в 64 года благодаря своему мастерству выиграл чемпионат УССР, оставив за спиной молодых оппонентов. А в 2024-м то, что не удалось Заковороту в столице Франции, сделали украинские саблистки, вырвав "золото" и "бронзу".

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Заковорот родился в крестьянской семье далекого 1871 в селе Купьеваха Богодуховского уезда Харьковской губернии. Образование получил в четырехклассной церковно-приходской школе. В 1892 году был призван на военную службу в Гродненский гусарский лейб-гвардии полк, расквартированный в Варшаве.

В армии оказалось, что у Петра есть способности к верховой езде. Однако, кроме этого, у простого крестьянского парня оказался настоящий талант к фехтованию. Заковорот быстро овладел и шпагой, и саблей, вызвав интерес у обрусевшего француза Юлиана Мишо, который был известным тренером по фехтованию.

"Он взял оружие и приказал защищаться. Не успел я подумать, что, пожалуй, сумею устоять перед своим, не особенно сильным с виду противником, как Мишо сделал выпад, сабля его блеснула в воздухе, а моя с лязгом полетела на землю", – вспоминал Заковорот первую дуэль с наставником в 1892 году.

"Я поднял оружие и снова приготовился к обороне. Отбиваю первый удар, но клинок Мишо сразу упирается в мою грудь. Так с первого урока мне стало ясно, что клинок требует от человека не только силы, но и ловкости, скорости, смекалки, безупречного знания множества приемов", – заключил украинец.

Вскоре Петр стал лучшим фехтовальщиком в полку и был назначен помощником Мишо, который ценил его за силу и ловкость. А в 1897-м быстро прогрессировавший Заковорот продолжил обучение в военно-спортивной академии Будапешта, где через два года выиграл престижный международный турнир.

Неудивительно, что именно Заковорот и Мишо вошли в первую маленькую делегацию Российской империи на Олимпийских играх-1900 в Париже. Они выступили в соревнованиях по фехтованию на саблях среди тренеров, которых тогда называли "маэстро". Это была одна из немногих дисциплин, где Международный олимпийский комитет разрешил участвовать профессионалам.

Сабельный турнир в Париже прошел с 23 по 27 июня, сначала дела у Мишо и Заковорота шли хорошо – они добрались до финальной восьмерки. Однако на решающей стадии выступили слабее. Поговаривали, что судьи тогда открыто болели французами. Но как бы то ни было, Юлиан занял на Олимпиаде пятое место, а Петр – седьмое.

За свое выступление во Франции тренер и учащийся заработали 400 и 200 франков соответственно. В пересчете на рубли получили приличный гонорар – 152 и 76.

А через десять лет после Олимпиады в Париже состоялись крупные международные соревнования по фехтованию, которые можно приравнять к современному чемпионату мира. И там Заковорот занял третье место, а его наставник Мишо только пятое. Но француз чувствовал гордость, ведь ученик превзошел своего учителя.

После окончания военной службы в 1910 году Петр был переведен в Санкт-Петербург, где был назначен преподавателем в Главной гимнастически-фехтовальной школе и Морском кадетском корпусе. После революции и прихода советской власти Заковороту предложили стать тренером первых в Союзе курсов гимнастики и фехтования для командного и рядового составов Красной армии.

На тренерской ниве украинский фехтовальщик достиг серьезных результатов, однако не забывал и сам участвовать в соревнованиях. К сожалению, о зарубежных турнирах пришлось забыть, однако в 1935 году Заковорот приложил руку к организации первого чемпионата по фехтованию УССР. И в возрасте 64 лет стал его чемпионом.

С 1920 Петр Антонович преподавал в Харькове, где возглавлял кафедру фехтования местного института физкультуры и помог воспитать немало известных тренеров своего времени. А 5 марта 1951 первого украинского олимпийца не стало.

Фехтовальный талант Заковорота передался его внуку Клавдию Ядловскому, который был членом сборной СССР по шпаге, а с 1958 года сосредоточился на тренерской работе и вскоре перебрался из Львова в Таллинн. За свою карьеру Ядловский воспитал целую плеяду чемпионов Олимпийских игр, мира и Европы и оказал влияние на эстонскую школу фехтования.

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