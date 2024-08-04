'Невероятное!' Как украинки заплатили за победу на ОИ-2024, а иностранные журналисты окружали Харлан и спрашивали, популярнее ли она футболистов

Очень символично, что Ольга Харлан открыла счет украинских наград на Олимпиаде-2024, а затем самая титулованная фехтовальщица страны обеспечила наше первое "золото" в Париже в командной сабле, победив в финале Корея – 45:42. Это был роскошный зал, неистово поддерживавший сине-желтых, и невероятное выступление, олицетворяющее собой настоящих украинцев – человечных, но сильных и непокоренных.

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После индивидуальной "бронзы" на французских Играх Харлан подчеркнула, что ее работа здесь еще не завершена. А когда мы разговаривали весной на чемпионате Украины в Киеве, чувствовалось, что в Париж олимпийская чемпионка Пекина-2008 едет за золотой наградой, которая была бы яркой и логичной точкой в ее легендарной карьере.

К тому же в эти тяжелые и страшные времена украинцы как никогда нуждаются в хороших новостях, нуждаются в победах, и Ольга и ее партнерши постоянно подчеркивали, что очень довольны, когда удается принести нашим людям хоть немного радости своими выступлениями.

Поэтому 3 августа у соперников Харлана не было шансов, кто бы ни стоял перед ней на дорожке. В глазах николаевской саблистки читалась такая жажда победы, такое упрямство и упорство, что она могла бы просто снести любого, кто окажется на ее пути.

Даже покидая дорожку, Ольга не могла стоять на месте, словно хотелось снова вернуться назад и доделать дело. Рядом даже по-доброму шутить: "Выпускайте Кракена!" Столь мощно, агрессивно и угрожающе для соперниц действовала Ольга. А трибуны "Гран Пале" не уставали гнать ее вперед.

"Мы за вас", – говорили нам и волонтеры, и обычные болельщики. А затем скандировали "Ольга" и взрывались овациями во время победных танцев.

Конечно, по словам Харлана, этой победы не было бы без поддержки ее подруг Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой.

"Я очень хочу поблагодарить девушек, на самом деле. После всего того, через что мы прошли за эти два с половиной года... Вы верите вообще? Это самые сильные, самые добрые и классные девушки, что я знаю в своей жизни. Я очень благодарна, что они поверили. Потому что ничего бы этого не произошло, если бы они не верили в меня сегодня. В последнем бою, когда я оборачиваюсь и вижу, как они на меня смотрят, Алина ли подходит... Это великая команда, и это что-то невероятное", – трогательно и эмоционально призналась Ольга.

"Последний бой я просто фехтовала, перед этим Олимпийскими играми я себе сказала, что буду ими просто наслаждаться. И я наслаждалась. Что-то получалось, а что-то нет, но я просто перла туда – была не была! А что делать? Серебро уже есть, и теперь мы можем сделать что-то невероятное и, будучи на 17-м месте в рейтинге в начале квалификации, выиграть Олимпиаду", – рассказала Харлан.

И каждая из этих героических девушек пожертвовала чем-то ради парижского "золота" – семьей, временем, здоровьем. Ведь почти наверняка Ольга завершила бы выступления, достигни своего личного "золота" три года назад в Токио, и сосредоточилась на своей личной жизни с любимым, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

После вылета в первом же бою Олимпиады-2020 Харлан пришлось пройти из-за тяжелой душевной травмы, она вынуждена была сделать перерыв, но вернулась в самый трудный момент для Украины. Она вела свою борьбу с Россией, называя убийцы убийцами и не пожимая руки врагу, за что нарывались на дисквалификацию на чемпионате мира и рисковали не отобраться на Игры-2024.

Но мужество и смелость Харлан вдохновляли не только украинцев. На Олимпиаде в Париже в нее выстраиваются очереди из журналистов из самых известных и влиятельных изданий мира, среди которых The New York Times и Guardian. Ольга невероятно популярна даже в Японии, рассказал нам одним из представителей их СМИ.

Алина Комащук после полномасштабного вторжения вообще решила уйти из спорта, переехала в Испанию и начала свой путь в сфере IT, чтобы иметь возможность и удерживать себя, и донатить ВСУ.

"Начинается война, мнения изменились, спорт стал для меня неважным, я вообще не понимала, как во время войны можно фехтовать. Я пошла учиться в IT-сферу, чтобы найти возможность зарабатывать где-то в другом месте и планировать свою жизнь. И я была настроена категорически, что не хочу больше соревноваться, что я устала, в принципе, от спорта. А еще, когда идет война, это очень сложно. Я не понимала, будет ли у нас вообще спорт. Мнения страшны, все в новостях", – рассказывала нам Алина.

Елена Кровацкая умудряется совмещать роль успешной спортсменки и мамы, но, конечно, ее сердце не на месте, а мысли вовсе не о наградах, когда она находится в тысячах километрах от Одессы и ее ребенка, по которой Россия массово запускает ракеты и беспилотники. Поэтому во время Олимпиады пришлось перевезти сына на запад Украины.

Самой молодой в команде Юлии Бакастовой вообще было 12 лет, когда в 2008 году в Пекине Харлан впервые стала олимпийской чемпионкой, а теперь она тоже стала частью истории, хотя пришлось покинуть Киев и родных людей, ведь в эти военные годы команда тренируется в Италии.

Но все то, через что прошли эти мужественные девушки, объединило их в единое целое. Глядя после соревнований на лицо украинок, было заметно, какой ценой им оказалась эта победа: похудевшие, уставшие, но в то же время несокрушимые, счастливые и нераздельные.

"Конечно, я исходила с мыслью: "У меня есть команда". Помогала морально для Оли, мысленно была с ней в решающем поединке: держу за руку, успокаиваю. На самом деле то, что делается за тобой, за спиной, эти эмоции передаются. Я уверена, когда ты спокоен – на дорожке тоже спокойно. Поэтому я стояла и говорила: "Неважно что, неважно как – просто делай это для себя. Фехтуй так, как ты можешь", – сказала Комащук.

И через 16 лет после того исторического "золота" Пекина Ольга Харлан снова сделала Украину лучшей, получив свою шестую награду на Олимпийских играх – больше нет ни у кого.

И хотелось, чтобы такие героические подвиги Ольги оценили и на Родине. И не только руководство и чиновники, но и обычные люди, болельщики. Когда журналист Le Monde поинтересовался, кто более популярен в нашей стране – Харлан или лидеры футбольной сборной, я честно ответила, что все же футболисты.

Но добавила, что теперь все должно измениться. И этого действительно хочется, ведь ни один из игроков главной команды не сделал для Украины и ради Украины столько, сколько Харлан. А о характере и воле к победе я вообще молчу...

Ранее OBOZ.UA сообщал Харлан стала самой титулованной украинкой в истории Олимпиад, побив достижение Яны Клочковой.

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