Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пожаловалась на то, что страна-агрессорка столкнулась с унижением в вопросе отстранения ее спортсменов от международных соревнований. Трехкратная олимпийская чемпионка также выразила абсурдное мнение, что санкции в отношении атлетов сказались на зрительском интересе к турнирам.

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Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству "Татар-информ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая Z-патриотка добавила, что отстранением спортсменов на Западе решили персонально уколоть главаря Кремля.

"Сейчас это было особенно удобно для Запада, потому что все знают, как президент нашей страны относится к спорту, к спортсменам. Поэтому это тоже было местом, куда можно уколоть. Слушайте, если уж там отменяют русскую культуру, то что говорить о спорте? Такое вот унижение. Я, кроме как унижением, нынешние процессы назвать не могу. При этом все прекрасно понимают, что выгодополучателя нет. Интереса к соревнованиям без России нет даже у западных спортсменов", – сказала Вяльбе.

Ранее она предлагала сбросить бомбу на Лондон для того, чтобы россиян вернули в международные соревнования.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев нелепо попытался поставить под сомнение рекорд норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который выиграл шесть золотых медалей на чемпионате мира-2025 и перекрыл триумф Елены Вяльбе.

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