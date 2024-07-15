'Пока Мудрик не научится...' Хацкевич назвал виновных в провале Украины на Евро-2024

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич раскритиковал футболистов донецкого "Шахтера" за игру на чемпионате Европы-2024, который завершился в Германии. Беларусский специалист отметил, что представители "оранжево-черных" в буквальном смысле провалили первенстве.

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Об этом Хацкевич заявил в интервью изданию "Украинский футбол". Также легендарный игрок "Динамо" подверг критике вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика, которого обвинил в том, что тот до сих пор делает ставку исключительно на свои скоростные данные.

"Провалился Судаков. Пока Мудрик не научится играть на команду, а будет надеяться на одну только скорость и, как "всадник без головы" будет мчаться вперед, ничего хорошего не будет. Ему нужно добавить во взаимопонимании игры с партнерами, а не надеяться на скорость и удар, который мы увидели только в игре с Исландией, а вот на Евро мы ничего от него не наблюдали. Футболисты "Шахтера", если так посмотреть, тоже не были готовы к чемпионату. Конопля, например, которого заменил Тымчик", – сказал Хацкевич.

Ранее стало известно, какой футболист сборной Украины стал главным разочарованием чемпионата Европы-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате Европы по футболу 2024 гола сложилась уникальная ситуация.

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