"Подталкивала меня". Главная соперница Магучих сделала неожиданное признание про украинскую чемпионку после победы на Континентальном туре

Элеанор Паттерсон выиграла соревнования по прыжкам в высоту на "серебряном" этапе Континентального тура в Хайльбронне, преодолев 2,02 м. После победы австралийская спортсменка отдельно поблагодарила Ярославу Магучих, отметив ее влияние на собственные выступления. Паттерсон также упомянула Ламару Дистин (Ямайка) и назвала ее выступления выдающимися.

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"Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог мне преодолеть эту планку, но также и девушкам, особенно Ярославе. Она всегда подталкивала меня и задавала стандарт", – заявила атлетка организаторам во время небольшого флеш-интервью.

Магучих начала соревнования с высоты 1,93 м и с первой попытки взяла планку. Следующие отметки 1,96 и 1,98 м украинка также преодолела без ошибок.

Паттерсон прошла эти высоты аналогично, а третьей участницей борьбы за медали оставалась Ламара Дистин из Ямайки. На 2,00 м Дистин не справилась с планкой и завершила выступление с результатом 1,98 м.

Австралийка взяла 2,00 м с первой попытки. Для Паттерсон это был пятый успешный прыжок на такую высоту в карьере. Магучих после двух неудач смогла преодолеть планку только с третьей попытки.

На высоте 2,02 м Паттерсон со второй попытки повторила личный рекорд и установила новый рекорд соревнований в Гайльбронне. Магучих трижды не смогла взять эту высоту и заняла второе место с результатом 2,00 м.

После победы Паттерсон заказала 2,05 м, чтобы попытаться обновить рекорд Австралии. Она дважды сбила планку, после чего отказалась от третьей попытки.

В итоговом протоколе Паттерсон заняла первое место с результатом 2,02 м, Магучих стала второй с 2,00 м, а Дистин завоевала "бронзу" с 1,98 м. Еще одна украинка Юлия Левченко преодолела 1,86 м и разделила пятое место с Михаэлой Грубой из Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Паттерсон выиграла "Мемориал Иштвана Дьюлаи" (Gyulai Istvan Memorial) в Будапеште, который является "золотым" этапом Континентального тура Всемирной легкоатлетической ассоциации. 30-летняя австралийка стала единственной участницей соревнований, покорившей высоту 2,00 метра.

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