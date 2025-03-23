Почти с центра. Легендарный футболист-чемпион забил фантастический гол редким ударом тривелой. Видео

Легендарный полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма, известный своими ударами и передачами внешней стороной стопы (тривелой), вновь продемонстрировал фирменный стиль. На турнире по шоуболу в Бразилии легендарный футболист забил эффектный гол с помощью своего любимого приема.

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41-летний португалец, выступающий за Loopi F.C, почти с центра поля закрутил мяч в верхний левый угол ворот Zico 10, сократив отставание своей команды (1:2). Этот момент вызвал восторг зрителей, а видео гола быстро разлетелось по соцсетям.

В итоге после финального свистка победу праздновал Loopi F.C., одержавший победу со счетом 7:4 и обеспечивший себе место в полуфинале.

Рикарду Куарежма родился 26 сентября 1983 года в Лиссабоне. На клубном уровне он выступал за "Спортинг", "Порту", "Барселону", "Интернационале", "Челси", "Бешикташ" и другие команды. Полузащитник стал чемпионом Португалии, Италии и Турции, выигрывал национальные кубки в нескольких странах, а также побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.

В 2016 году Куарежма вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы. Он считается одним из самых техничных игроков 2000-х годов, мастером футбольных трюков, включая рабону и тривелу. Однако в Англии и Италии его карьера сложилась неудачно: в "Интере" он забил всего 1 гол в 32 матчах, а в "Челси" сыграл лишь 5 матчей и не отличился результативными действиями.

Куарежма, завершивший карьеру несколько лет назад, остается мастером необычных ударов. Его тривела по-прежнему впечатляет, доказывая, что талант не исчезает с годами.

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