Бывший главный тренер мадридского "Реала", сборных Южной Кореи и России Гус Хиддинк призвал провести турнир между национальными командами РФ, США, Украины и объединенной Европы. Нидерландский специалист выразил уверенность в том, что это поможет остановить войну в нашей стране.

Об этом Хиддинк заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Нидерландец, который сенсационно вывел в полуфинал ЧМ-2002 южнокорейскую сборную, при этом не стал называть россиян агрессорами и выступать за справедливый мир, а пожаловался на многомиллионные потери "с обеих сторон".

"ФИФА должна организовать турнир с участием четырех команд: США, Украины, России и Европы. Победитель не важен… Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту! Уже погибли миллион солдат с обеих сторон… Поэтому футбол может быть очень полезен – во время и после турнира все должны сложить оружие… Это как в Первой мировой войне, когда союзные войска и немцы играли в футбол вместе под Новый год", – сказал Хиддинк.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что от простых россиян "мало что зависит" в вопросе окончания войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин пожаловался на "политическую истерию" в вопросе возвращения команд из России в турниры.

