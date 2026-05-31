Победитель Лиги чемпионов завернулся во флаг Украины на награждении. Фотофакт
Украинский защитник Илья Забарный после победы в финале Лиги чемпионов в составе ПСЖ вышел на награждение с флагом Украины. 23-летний футболист взял трофей в руки, обернувшись в желто-синее полотнище
Как сообщал OBOZ.UA, решающий матч главного европейского футбольного клубного турнира завершился со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти французский клуб оказался сильнее и выиграл со счетом 4:3.
После игры Забарный не сдержал эмоций.
"Это невероятно, фантастический клуб. Я хочу поблагодарить всех. Мы много работали и заслужили это", – прокомментировал успех столичный команды в эфире TNT Sports.
Отдельно защитник высказался о флаге Украины, с которым праздновал победу.
"Я горжусь тем, что я украинец. Мы сильные люди, наш народ сильный, мы не сдаемся", – заявил футболист.
Также Забарный отметил роль главного тренера ПСЖ Луиса Энрике.
"Невероятный. Энрике – волшебник. Мы сражаемся за него, а он сражается за нас", – подчеркнул защитник.
Забарный начал встречу в запасе и вышел на поле на 106-й минуте, заменив капитана команды Маркиньоса во втором дополнительном тайме. Украинец провел на поле около 15 минут, выполнил 16 точных передач из 17 с точностью 94%, а также записал в актив один перехват и один подбор мяча.
Аналитическая платформа SofaScore оценила игру защитника в 6,8 балла, а WhoScored поставил ему оценку 6,1.
Илья стал лишь четвертым украинским футболистом в истории независимой Украины, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее победителями турнира становились Андрей Шевченко в составе "Милана", Анатолий Тимощук с "Баварией" и Андрей Лунин с "Реалом".
