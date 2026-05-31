Победитель Лиги чемпионов завернулся во флаг Украины на награждении. Фотофакт

Украинский защитник Илья Забарный после победы в финале Лиги чемпионов в составе ПСЖ вышел на награждение с флагом Украины. 23-летний футболист взял трофей в руки, обернувшись в желто-синее полотнище

Как сообщал OBOZ.UA, решающий матч главного европейского футбольного клубного турнира завершился со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти французский клуб оказался сильнее и выиграл со счетом 4:3.

После игры Забарный не сдержал эмоций.

"Это невероятно, фантастический клуб. Я хочу поблагодарить всех. Мы много работали и заслужили это", – прокомментировал успех столичный команды в эфире TNT Sports.

Отдельно защитник высказался о флаге Украины, с которым праздновал победу.

"Я горжусь тем, что я украинец. Мы сильные люди, наш народ сильный, мы не сдаемся", – заявил футболист.

Также Забарный отметил роль главного тренера ПСЖ Луиса Энрике.

"Невероятный. Энрике – волшебник. Мы сражаемся за него, а он сражается за нас", – подчеркнул защитник.

Забарный начал встречу в запасе и вышел на поле на 106-й минуте, заменив капитана команды Маркиньоса во втором дополнительном тайме. Украинец провел на поле около 15 минут, выполнил 16 точных передач из 17 с точностью 94%, а также записал в актив один перехват и один подбор мяча.

Аналитическая платформа SofaScore оценила игру защитника в 6,8 балла, а WhoScored поставил ему оценку 6,1.

Илья стал лишь четвертым украинским футболистом в истории независимой Украины, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее победителями турнира становились Андрей Шевченко в составе "Милана", Анатолий Тимощук с "Баварией" и Андрей Лунин с "Реалом".

